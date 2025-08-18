WPP: dans le rouge sur des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 13:20









(Zonebourse.com) - WPP perd près de 1% et sous-performe ainsi la tendance à Londres, sur fond de propos défavorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'vente' avec un objectif de cours abaissé de 370 à 360 pence sur le titre du géant de la communication.



'Les résultats de WPP au premier semestre ont répondu aux attentes, mais nous avons des inquiétudes concernant les flux de trésorerie', prévient le broker, qui réduit ses projections de BPA de 4% pour le groupe britannique pour l'année en cours.





Valeurs associées WPP 373,200 GBX LSE -0,77%