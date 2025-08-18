WPP: dans le rouge sur des propos de broker
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 13:20
'Les résultats de WPP au premier semestre ont répondu aux attentes, mais nous avons des inquiétudes concernant les flux de trésorerie', prévient le broker, qui réduit ses projections de BPA de 4% pour le groupe britannique pour l'année en cours.
Valeurs associées
|373,200 GBX
|LSE
|-0,77%
