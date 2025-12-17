Worthington Steel augmente après avoir dépassé les estimations pour le deuxième trimestre

17 décembre - ** Les actions de Worthington Steel WS.N augmentent de 2% à 36,65 $ après les heures d'ouverture

** La société déclare des ventes nettes de 871,9 millions de dollars pour le T2 2026, supérieures aux estimations des analystes de 797,25 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un EBIT ajusté de 26,6 millions de dollars pour le T2 2026, contre 14,3 millions de dollars l'année dernière

** Jusqu'à la clôture de la séance, l'action a augmenté de 12,9 % depuis le début de l'année