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Worldline : va t'il préserver son plancher historique des 0,2564E du 31/03 ?
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 13:29

Worldline : retombe vers 25,7 va t'il préserver son plancher historique des 0,2564E du 31 mars ?

L'achèvement des arbitrages liés à l'AK risque de faire reculer le cours jusque vers 0,21E (capitalisation ramenée à 70MdsE dans ce cas) selon certains analystes.
Mais entre les vendeurs à découvert, le rachats de "short", beaucoup d'hypothèse circulent... et des mouvements impulsifs pourraient propulser le titre 20% ou 20% plus bas en quelques séances (voire quelques heures ?).
Une seule certitude : le momentum reste pour l'heure très négatif, toutes unités de temps confondues et une division par 2 en 3 semaines n'est pas un scénario inédit pour une valeur qui a lancé une AK très dilutive.

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WORLDLINE
0,2534 EUR Euronext Paris -12,29%
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