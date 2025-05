Worldline : un support enfin trouvé à 4,70E ? information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 18:17









(CercleFinance.com) - La glissade de Worldline semblait inextinguible et la cassure des 5E (support psychologique) marquait le basculement dans l'inconnu.



Après une chute libre amorcée sous 8,50E, un support aurait enfin été trouvé à 4,70E le 19 mai ?

Un rebond de +15% s'est enclenché et le débordement de la récente résistance des 5,35E pourrait être prometteuse et se conclure par un test de l'ex-résistance des 6,1E du 27 février.





Valeurs associées WORLDLINE 5,4100 EUR Euronext Paris +8,70%