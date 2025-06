Worldline: UBS Group passe sous les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le 10 juin, le seuil de 5% du capital de Worldline , au résultat d'une cession d'actions hors marché par laquelle l'exemption de trading s'applique.



La banque helvétique a précisé détenir indirectement 0,001% du capital et des droits de vote du groupe de solutions de paiement, soit 3.900 actions résultant d'un contrat de 'right of use over shares' portant sur autant d'actions.





