Worldline: semestriels, nominations et projet de cession

(Zonebourse.com) - Worldline publie au titre du premier semestre 2025 un flux de trésorerie disponible de 40 millions d'euros et un EBE ajusté de 401 millions, soit une marge de 18,2% pour un chiffre d'affaires de 2,2 milliards, en recul de 3,4% en organique.



Pour 2025, le groupe de solutions de paiements prévoit un flux de trésorerie disponible neutre en milieu de fourchette de sa guidance d'EBE de 825-875 millions d'euros, et une baisse organique du CA 'à un chiffre en bas de fourchette'.



Par ailleurs, il annonce aussi un renouvellement de son comité exécutif, avec les nominations de Cascais Tomé comme responsable des services financiers, d'Anika Grant comme chief people officer et de Srikanth Seshadri comme directeur financier.



Enfin, Worldline indique être entré en négociations exclusives avec Magellan Partners, en vue de lui céder sa ligne de services Mobilité & Services Web Transactionnels, ainsi qu'une partie de ses activités de Services Financiers.



Ces activités représentent un CA total d'environ 450 millions d'euros en 2024. La transaction, pour une valeur d'entreprise proposée de 410 millions, devrait être finalisée d'ici la mi-2026, sous réserve d'autorisations réglementaires.





