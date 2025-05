Worldline : s'enfonce sous 4,8600E, surveiller 4,78E information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - Le rebond de Worldline est non seulement poussif depuis le 'trou d'air' du 7 avril (4,99E à l'ouverture) mais le titre s'enfonce sous 4,8600E (ex-plus bas intraday du 25 avril) et menace le plancher annuel des 4,78E du 28 avril.

C'est l'une des seules valeurs du SRD à évoluer sous ses planchers post '2 avril' et le repli annuel atteint -43%.

Le titre semble s'acheminer vers une division par 20 depuis son zénith des 84E du 22/07/2021, soit un objectif de 4,20.





Valeurs associées WORLDLINE 4,8770 EUR Euronext Paris -3,00%