Worldline: nouveau moyen de paiement pour les e-commerçants information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 13:10









(CercleFinance.com) - Worldline annonce que Wero, son nouveau moyen de paiement européen, sera disponible pour les e-commerçants allemands dès l'été 2025.



Son déploiement se poursuivra en Belgique en octobre, puis en France début 2026. Cette solution repose sur les virements bancaires instantanés et inclut une protection acheteur, visant à offrir un paiement sécurisé, fluide et souverain.



Développé par EPI Company, dont Worldline est membre fondateur, Wero ambitionne de devenir un portefeuille numérique omnicanal.



À terme, il couvrira les paiements en ligne, en point de vente, et liés à la facturation. Worldline, désormais membre du réseau Wero, pourra activer ce service pour ses clients marchands, avec des avantages tels que la réduction des rétro-facturations et l'amélioration des taux de conversion.







