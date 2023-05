Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: lancement d'un plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 07:15









(CercleFinance.com) - Worldline annonce le lancement de son nouveau plan d'actionnariat salarié réservé aux adhérents du plan d'épargne du groupe 'Boost 2023', proposé à l'ensemble des salariés sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités locales.



Le directeur général a fixé le prix de souscription des actions le 12 mai à 31,23 euros. Selon le calendrier indicatif, la période de souscription est prévue du 15 mai au 2 juin (inclus) et le règlement-livraison, le 19 juillet.



Les nouvelles actions ainsi créées porteront jouissance courante et donneront droit aux dividendes qui seraient mis en distribution par le groupe de solutions de paiement à compter de la date d'émission des actions.





