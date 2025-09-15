 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Worldline: Goldman Sachs Group franchit les 10% du capital
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 12:40

The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 8 septembre 2025, le seuil de 10% du capital de la société Worldline et détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle 10,16% du capital et 8,78% des droits de vote de cette société.


Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Worldline hors marché et d'une augmentation du
nombre d'actions Worldline détenues par assimilation.

