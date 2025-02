Worldline : franche cassure des 7,50E information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 12:41









(CercleFinance.com) - Worldline valide une franche cassure des 7,50E (plancher des 10 et 20 février) et pourrait tester rapidement le support majeur des 7,20E du 14 janvier.

Une cassure pourrait déboucher sur un retracement du support moyen terme légèrement oblique qui gravite vers 6,40E.





Valeurs associées WORLDLINE 7,35 EUR Euronext Paris -3,92%