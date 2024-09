AOF - EN SAVOIR PLUS

Par conséquent, Worldline a révisé ses prévisions pour l'exercice 2024 en tenant compte de ces nouveaux développements. Il table sur un chiffre d'affaires d'environ 1% de croissance organique, "qui pourrait augmenter si les conditions économiques s'améliorent", sur un EBE ajusté d'environ 1,1 milliard d'euros et sur un flux de trésorerie disponible d'environ 0,2 milliard d'euros.

"Des plans d'action ont en conséquence été mis en œuvre, notamment sur le chiffre d'affaires et les coûts cash. La société développera ces mesures lors de la publication du 3ème trimestre 2024", précise un communiqué de presse du groupe.

Au cours de l'été, le spécialiste des paiements annonce avoir accusé un ralentissement de l'activité, ainsi qu'une sous-performance spécifique dans ses activités de la région Pacifique et sur certains verticaux de l'activité global online (ex : Travel).

(AOF) - Worldline annonce dans un communiqué une évolution au sein de sa gouvernance tout en ajustant une nouvelle fois ses prévisions 2024. Gilles Grapinet quitte ses fonctions de directeur général et de membre du conseil d’administration. La période d'intérim sera assurée par Marc-Henri Desportes. Parallèlement à cette annonce, le groupe a lancé un nouvel avertissement sur les prévisions concernant son chiffre d'affaires et sur l'EBE ajusté de l'exercice en cours.

Worldline : évolution de sa gouvernance et ajustement de ses prévisions 2024

