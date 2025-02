Worldline dévisse : les résultats et les perspectives ne sont pas à la hauteur des attentes

(AOF) - Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Worldline chute de 15,96% à 6,234 euros. Le spécialiste des paiements a dévoilé "des résultats 2024 et des guidances 2025 décevants" résume Invest Securities. Worldline a essuyé une perte nette, part du groupe, de 297 millions d’euros contre une perte nette de 817 millions d’euros en 2023. L'Ebitda ajusté a reculé de 3,7% 1,070 milliard d’euros en 2024, représentant 23,1% du chiffre d'affaires contre 24,1% en 2023. Worldline visait un Ebitda ajusté d'environ 1,1 milliard d'euros et le marché ciblait 1,084 milliard d’euros.

Le chiffre d'affaires a atteint 4,632 milliards d'euros, en croissance interne de 0,5%, dont +1,9% dans les services aux commerçants.

Cette année, Wordline cible un taux de croissance du chiffre d'affaires similaire à celui de 2024, une croissance du flux de trésorerie disponible avant coût des frais financiers nets relativement à 2024. De plus amples détails concernant la trajectoire 2025 seront fournis lors de la publication du premier trimestre 2025, le 23 avril 2025.

Selon Invest Securities, les guidances 2025 suggèrent que le point bas n'a pas encore été atteint.

"En 2025, nous continuerons à repositionner Worldline sur une trajectoire de croissance durable afin d'accélérer d'ici la fin de l'année. Nous continuerons également à gérer strictement les coûts opérationnels, les investissements et le fonds de roulement pour générer une croissance régulière du flux de trésorerie disponible hors frais de financement nets dès 2025", a déclaré Grégory Lambertie, directeur financier de Worldline.

En parallèle à cette publication, le conseil d'administration de Worldline annonce la nomination de Pierre-Antoine Vacheron en qualité de directeur général à compter du 1er mars 2025. Il prend la succession de Marc-Henri Desportes qui assure la direction générale sur une période d'intérim depuis octobre 2024.

