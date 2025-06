Worldline : dévisse de -6% sous 4,50E, alerte majeure information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Worldline pulvérise le support historique des 4,7E et dévisse de -6% sous 4,50E, ce qui valide une alerte majeure à la baisse : la sortie du corridor 5,4/4,7E devrait déboucher sur le test d'un nouveau plancher historique de 4,00E.





Valeurs associées WORLDLINE 4,4920 EUR Euronext Paris -6,18%