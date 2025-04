Worldline chute : mise à jour des objectifs 2025 fin juillet

(AOF) - Worldline flanche de 9,01% à 5,192 euros pour échouer à la dernière place de l’indice SBF 120. Le spécialiste du paiement a prévenu hier soir qu’il fournira une mise à jour de ses perspectives 2025 lors de la publication des résultats semestriels le 30 juillet. Fin février, Wordline avait annoncé cibler un taux de croissance du chiffre d'affaires similaire à celui de 2024 et une croissance du flux de trésorerie disponible avant coût des frais financiers nets relativement à 2024.

Une troisième année consécutive compliquée ?

La nomination de Pierre-Antoine Vacheron en qualité de directeur général à compter du 1er mars avait alors également été dévoilée.

" L'une de mes principales priorités est de garantir la fiabilité de ce que nous faisons et disons ; compte tenu de ma prise de fonction récente en tant que directeur général et de l'impact incertain de la volatilité du contexte mondial, nous fournirons une mise à jour sur les perspectives 2025 lors de la publication des résultats du premier semestre 2025 " a déclaré celui-ci. Le groupe a en effet subi de multiples avanies depuis 2023 : sortie du CAC 40, pannes, profit warning...

Pour Invest Securities, " le report à fin juillet des guidances 2025 chiffrées et le message prudent du nouveau CEO laisse à penser que Worldline va enchaîner une troisième année consécutive compliquée. " Au regard de la confiance rompue avec la société et malgré le track record du nouveau CEO ", l'analyste juge " toutefois probable que les investisseurs attendent les 1ères réalisations avant d'adhérer à la recovery ".

Journée investisseurs à l'automne

Au premier semestre, le spécialiste du paiement a enregistré un chiffre d'affaires de 1,07 milliard d'euros, en repli de 2,3% en données publiées et de 4,3% en organique.

Les services aux commerçants affichent un recul de 3,5% en données comparables à 777 millions d'euros. " La performance a été affectée par l'assainissement des portefeuilles de marchands (encore un trimestre à venir), des problèmes de livraison de terminaux, ainsi qu'un mix produits et clients défavorable " a détaillé la société.

Les services financiers, qui "continuent d'être affectés par des résiliations de contrats déjà identifiées ", a connu une contraction de 8,8% en organique à 204 millions d'euros.

Le spécialiste du paiement a également annoncé 50 millions d'euros en 2025, sans charges de restructuration supplémentaires.

Enfin, la direction travaille à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique, dont l'objectif principal est d'augmenter le retour sur investissement. Celui-ci sera présenté lors d'une journée investisseurs à l'automne. Pierre-Antoine Vacheron a évoqué hier quelques pistes. L'entreprise pourrait ainsi se désengager des activités héritées d'acquisitions passées et considérées comme non stratégiques. Le directeur général juge par ailleurs que la société doit encore innover sur l'expérience client et la différenciation. Il souhaite aussi que Worldline rétablisse " l'appropriation et la responsabilisation des équipes " et comble " les lacunes de son bassin de talents après deux années difficiles ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un européen des services de paiements et des transactions électroniques ;

- Revenus de 4,6 Mds€ centrés sur l'Europe et générés par 3 pôles -les services aux commerçants (73 %), les services financiers (19 %) puis la mobilité & services web transactionnels ;

- Ambition : être la Paytech internationale de 1 er plan au service des banques et commerçants ;

- Capital ouvert avec 3 positions fortes –Crédit agricole (7 % depuis janvier 2024), SIX Group (10,5 des actions et 18,3 %des droits de vote) et BPI France (5 et 8,2 %) et une entrée à l’automne 2024 de fonds activistes remettant en cause la gouvernance;

- Renouvellement de la gouvernance : Wilfried Verstraete assure, depuis juin 2024, la présidence du conseil, resserré à 12 administrateurs, Pierre-Antoine Vacheron étant, depuis le 1 er mars 2025, directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires via le plan Power 24 visant un rebond de l’activité au 2 ème semestre :

- resserrement de la chaîne managériale et revue du portefeuille d’activités,

- compétitivité via la réduction des coûts structurels (baisse de 8 % des effectifs et objectif d’économies annuelles de 220 M€ à partir de 2025), la stricte gestion des investissements et du fonds de roulement (négatif en 2024), la simplification des plateformes et l’automatisation des processus-clés,

- services aux commerçants : cession des activités trop réglementées, réorganisation en 2 divisions visant une croissance à 2 chiffres des revenus en 2025, lancement d’une solution alliant plateforme et place de marché et lancement opérationnel de CAWL, société commune avec le Crédit agricole,

- services financiers : déploiement d’offres dans la mobilité et l’internet,

- innovation déclinée entre la sécurité des systèmes d’information propres au groupe, l’incrémentation et la rupture, avec un focus sur les solutions inclusives ;

- Stratégie environnementale TRUST 2025 :

- réduction de 20 % des émissions de CO2 par rapport à 2020,

- inclusion des critères de durabilité dans les offres de solutions,

- soutien aux fintechs dédiées (l’africaine InTouch) ;

- Situation financière maîtrisée : dette nette ramenée à 2 Mds€ à fin juin avec effet de levier de 1,9 et autofinancement libre de 201 M€.

Défi

- Défiance boursière après les avertissements successifs depuis 2023, avant la présentation d’un nouveau plan stratégique à l’automne et attente d’un recentrage du portefeuille et d’une remontée du secteur, très concurrentiel, des services marchands ;

- Retombées des restructurations en Australie, résolution des problèmes de livraison en Belgique ;

- Interrogations sur une sortie du capital de SIX Group ;

- Après une perte nette en 2024, objectif d’une stabilité du chiffre d’affaires et d’une croissance du flux de trésorerie maintenu ;

- Absence de dividende pour la 5 ème année consécutive.