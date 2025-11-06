Worldline annonce une augmentation de capital de 500 millions d'euros

( AFP / FRED TANNEAU )

Augmentation de capital de 500 millions d'euros, stimulation de la croissance et de la trésorerie : le spécialiste français des paiements électroniques Worldline , qui a vu se succéder les crises ces dernières années, a dévoilé jeudi sa feuille de route 2030.

"North Star 2030 est un plan progressif qui repose sur la simplification de notre organisation, l’intégration de nos opérations et la convergence de nos plateformes pour renforcer l’excellence client, le potentiel de croissance et la génération de trésorerie grâce à la réduction des coûts et à l’amélioration de la rotation des actifs" a déclaré Pierre-Antoine Vacheron, directeur général de Worldline, cité dans un communiqué.

"Afin d’accompagner la transformation stratégique en cours et de renforcer la structure financière de Worldline à une étape clé pour l’entreprise, le Conseil d’administration a approuvé une augmentation de capital d’un montant de 500 millions d’euros", ajoute-t-il.

Cette augmentation de capital permettra d'assurer l’exécution du plan de transformation et "diviser par deux son endettement d'ici fin 2026", selon Worldline.

À l’issue de l’augmentation de capital réservée, d’ici la fin du premier trimestre 2026, Bpifrance détiendrait une participation de 9,6% du capital, Crédit Agricole SA 9,5% et BNP Paribas 7,9%.

Sur cette base, et grâce au plan North Star, Worldline prévoit d'ici 2030 une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires "d’environ 4% sur la période 2027-2030, avec une accélération progressive".

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) atteindrait ainsi environ 1 milliard d'euros en 2030, porté par des économies d’environ 210 millions en base annuelle liées "au plan de transformation et à une contribution organique d’environ 150 millions en 2030".

Enfin, le groupe promet un "retour à une génération de flux de trésorerie disponible dès 2027, avec un objectif de 300 à 350 millions d'euros d’ici 2030", incluant 120 millions de coûts financiers estimés.

En attendant, l’année 2026 sera une année de transition avec "une croissance organique à un chiffre" au niveau du Groupe, un Ebitda ajusté légèrement inférieur au bas de la fourchette prévisionnelle de 2025, tout comme le flux de trésorerie disponible, selon le texte.

Le groupe a connu une légère baisse de 0,8% de son chiffre d'affaires au 3e trimestre à 1,15 milliard d'euros et avait ajusté ses prévisions pour l'année 2025.

Ancienne filiale d'Atos, indépendante depuis 2019, Worldline a connu ces dernières années une série de pannes spectaculaires, des révisions régulières à la baisse de ses objectifs financiers, et une chute de sa valeur entraînant sa sortie du CAC 40, le principal indice de la Bourse de Paris.