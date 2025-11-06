Worldline annonce une augmentation de capital de 500 millions d'euros

Worldline WLN.PA a annoncé jeudi son intention de lever 500 millions d'euros de nouveaux capitaux pour soutenir un plan de redressement, le groupe tenant ce jour sa journée investisseurs.

L'augmentation de capital, en deux étapes, débutera par une vente d'actions réservées à Bpifrance, Crédit Agricole CAGR.PA et BNP Paribas BNPP.PA pour un montant de 110 millions d'euros, suivie d'une émission de droits ouverte à tous les actionnaires pour un montant de 390 millions d'euros.

Les trois banques se sont engagées à souscrire environ 135 millions d'euros, indique un communiqué.

À l'issue de l'augmentation de capital réservée, prévue au premier trimestre 2026, Bpifrance détiendra une participation de 9,6% dans Worldline, Crédit Agricole 9,5% et BNP Paribas 7,9%.

Worldline a également annoncé prévoir une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d'environ 4% sur la période 2027-2030, le groupe dévoilant son plan "North Star 2030".

Anticipant également 1,0 milliard d'euros d'Ebitda en 2030, porté par des économies annuelles de 210 millions d'euros, le groupe dit viser un retour à un génération de flux de trésorerie disponibles dès 2027, avec un objectif de 300 à 350 millions d'euros d'ici 2030.

Pour l'exercice 2026, Worldline dit prévoir un Ebitda ajusté inférieur au bas de la fourchette prévisionnelle de 2025, tandis que le flux de trésorerie disponible devrait se situer autre de la fourchette prévisionelle de 2025.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Gianluca Lo Nostro, édité par Augustin Turpin)