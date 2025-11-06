 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 026,63
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Worldline annonce une augmentation de capital de 500 millions d'euros
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 08:26

Worldline WLN.PA a annoncé jeudi son intention de lever 500 millions d'euros de nouveaux capitaux pour soutenir un plan de redressement, le groupe tenant ce jour sa journée investisseurs.

L'augmentation de capital, en deux étapes, débutera par une vente d'actions réservées à Bpifrance, Crédit Agricole CAGR.PA et BNP Paribas BNPP.PA pour un montant de 110 millions d'euros, suivie d'une émission de droits ouverte à tous les actionnaires pour un montant de 390 millions d'euros.

Les trois banques se sont engagées à souscrire environ 135 millions d'euros, indique un communiqué.

À l'issue de l'augmentation de capital réservée, prévue au premier trimestre 2026, Bpifrance détiendra une participation de 9,6% dans Worldline, Crédit Agricole 9,5% et BNP Paribas 7,9%.

Worldline a également annoncé prévoir une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d'environ 4% sur la période 2027-2030, le groupe dévoilant son plan "North Star 2030".

Anticipant également 1,0 milliard d'euros d'Ebitda en 2030, porté par des économies annuelles de 210 millions d'euros, le groupe dit viser un retour à un génération de flux de trésorerie disponibles dès 2027, avec un objectif de 300 à 350 millions d'euros d'ici 2030.

Pour l'exercice 2026, Worldline dit prévoir un Ebitda ajusté inférieur au bas de la fourchette prévisionnelle de 2025, tandis que le flux de trésorerie disponible devrait se situer autre de la fourchette prévisionelle de 2025.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Gianluca Lo Nostro, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

WORLDLINE
2,1580 EUR Euronext Paris +5,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank