Worldline a finalisé la cession de ses activités en Amérique du Nord à Shift4
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 07:24
La cession des activités nord-américaines de Worldline constitue une nouvelle étape dans le recentrage stratégique du Groupe sur ses activités synergétiques de paiement en Europe.
Cette cession permet au Groupe de simplifier ses opérations et d'optimiser l'allocation de ses ressources, conformément à son plan de transformation North Star.
"Le produit de cette vente renforcera le profil financier du Groupe, accroîtra sa flexibilité stratégique à moyen terme et soutiendra le redéploiement de capital vers ses activités clés" indique le groupe.
Valeurs associées
|1,6495 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Une campagne a minima pour une élection "cousue d'avance"? Dans le fief de Laurent Wauquiez, le maire sortant du Puy-en-Velay Michel Chapuis (UDI), fragilisé par les affaires mais bien installé, se représente avec le soutien du jeune fils du député LR, face à une ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
"Avec ce verdict, tout musulman pour la justice est considéré comme un terroriste en puissance", fustige l'un des quatre avocats d'Abdelhakim Sefrioui Me Francis Vuillemin, qui ajoute que le militant islamiste, dont la condamnation à 15 ans de réclusion criminelle ... Lire la suite
-
L'assureur suisse Zurich Insurance a annoncé lundi avoir conclu un accord sur une offre de rachat de son concurrent britannique Beazley à plus de 8 milliards de livres, "pour créer un leader mondial de l'assurance spécialisée". Les conseils d'administration de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer