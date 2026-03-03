 Aller au contenu principal
Worldline a finalisé la cession de ses activités en Amérique du Nord à Shift4
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 07:24

Worldline annonce la finalisation de la cession de ses activités en Amérique du Nord à Shift4. Cette cession porte sur une valeur d'entreprise d'environ 70 millions d'euros.

La cession des activités nord-américaines de Worldline constitue une nouvelle étape dans le recentrage stratégique du Groupe sur ses activités synergétiques de paiement en Europe.

Cette cession permet au Groupe de simplifier ses opérations et d'optimiser l'allocation de ses ressources, conformément à son plan de transformation North Star.

"Le produit de cette vente renforcera le profil financier du Groupe, accroîtra sa flexibilité stratégique à moyen terme et soutiendra le redéploiement de capital vers ses activités clés" indique le groupe.

