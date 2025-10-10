Worldline : -4% vers 2,735%, efface tous ses gains depuis le 29 septembre
Un signal baissier majeur pourrait être validé avec la cassure des 2,577E (plus basse clôture historique du 8/09 ou du 28/09).
La situation serait très périlleuse car il n'y aurait plus de support détectable avant la zone des 2,40E oblique baissière long terme.
Valeurs associées
|2,5970 EUR
|Euronext Paris
|-8,94%
