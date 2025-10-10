 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 960,88
-1,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Worldline : -4% vers 2,735%, efface tous ses gains depuis le 29 septembre
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 15:30

Worldline dévisse de -4% vers 2,735E et de -12,5% sur la semaine : le titre efface tous ses gains depuis le 29 septembre le support court terme des 2,63E pourrait être bientôt menacé.
Un signal baissier majeur pourrait être validé avec la cassure des 2,577E (plus basse clôture historique du 8/09 ou du 28/09).
La situation serait très périlleuse car il n'y aurait plus de support détectable avant la zone des 2,40E oblique baissière long terme.


Valeurs associées

WORLDLINE
2,5970 EUR Euronext Paris -8,94%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

3 commentaires

  • 17:09

    Action hyper spéculative, j'en ai pris une quarantaine à 2,59, j'attends 2,42 pour en reprendre une louchette!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank