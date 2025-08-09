 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
World Liberty soutenu par Trump propose un détenteur de crypto-monnaie d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 09/08/2025 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

World Liberty Financial, une entreprise de cryptographie soutenue par la famille du président américain Donald Trump, sonde les investisseurs pour une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars destinée à créer une société publique qui détiendra ses jetons WLFI, a rapporté Bloomberg News vendredi.

La structure de l'opération doit encore être finalisée, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet, ajoutant que de grands investisseurs dans le domaine de la cryptographie et de la technologie avaient été approchés pour l'entreprise.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. World Liberty n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

World Liberty, une "plateforme décentralisée" qui compte Donald Trump et ses fils comme cofondateurs selon son site web, a rapporté à de la famille 500 millions de dollars depuis son lancement, selon les calculs de Reuters.

Les jetons World Liberty, connus sous le nom de $WLFI, ne sont pas classés comme des titres par la Securities and Exchange Commission et ne sont donc pas soumis au même niveau d'examen que des investissements tels que les actions.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

