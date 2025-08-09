World Liberty soutenu par Trump propose un détenteur de crypto-monnaie d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

World Liberty Financial, une entreprise de cryptographie soutenue par la famille du président américain Donald Trump, sonde les investisseurs pour une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars destinée à créer une société publique qui détiendra ses jetons WLFI, a rapporté Bloomberg News vendredi.

La structure de l'opération doit encore être finalisée, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet, ajoutant que de grands investisseurs dans le domaine de la cryptographie et de la technologie avaient été approchés pour l'entreprise.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. World Liberty n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

World Liberty, une "plateforme décentralisée" qui compte Donald Trump et ses fils comme cofondateurs selon son site web, a rapporté à de la famille 500 millions de dollars depuis son lancement, selon les calculs de Reuters.

Les jetons World Liberty, connus sous le nom de $WLFI, ne sont pas classés comme des titres par la Securities and Exchange Commission et ne sont donc pas soumis au même niveau d'examen que des investissements tels que les actions.