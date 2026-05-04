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World Liberty Financial poursuit Justin Sun pour diffamation et lui reproche des agissements répréhensibles concernant des jetons
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

World Liberty Financial a annoncé lundi avoir intenté une action en justice contre l'entrepreneur du secteur des cryptomonnaies Justin Sun pour diffamation, l'accusant d'avoir procédé à des transferts de jetons interdits, à des achats par prête-nom et à des ventes à découvert tout en ayant connaissance du droit de la société de geler les jetons des utilisateurs.

En avril, Sun avait poursuivi en justice la société spécialisée dans les monnaies numériques cofondée par le président américain Donald Trump et ses fils, alléguant qu'elle avait illégalement gelé ses avoirs en jetons émis par la société.

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