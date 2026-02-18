World Labs du pionnier de l'IA Fei-Fei Li lève 1 milliard de dollars de fonds

Le World Labs de l'éminente informaticienne Fei-Fei Li a levé 1 milliard de dollars lors d'un tour de table, alors que la startup accélère ses efforts pour faire progresser "l'intelligence spatiale", a-t-elle déclaré mercredi.

La startup a déclaré que les investisseurs comprenaient les sociétés de semi-conducteurs AMD AMD.O , Nvidia NVDA.O , la société de logiciels Autodesk ADSK.O , Emerson Collective, Fidelity Management & Research Company et Sea SE.N , entre autres.

Séparément, Autodesk a déclaré qu'il avait investi 200 millions de dollars dans World Labs et qu'il servirait de conseiller à la startup.

World Labs n'a pas divulgué d'évaluation. Bloomberg News a rapporté en janvier que la startup était en pourparlers de financement pour une valeur d'environ 5 milliards de dollars.

La startup n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'intelligence spatiale , une nouvelle approche de l'IA, se réfère à la capacité de raisonner sur le fonctionnement du monde en 3D - plutôt que de s'appuyer sur des données en 2D comme des images plates ou du texte. Les modèles fondamentaux de World Labs peuvent percevoir, générer et interagir avec le monde en 3D.

Selon Fei-Fei Li, les modèles d'intelligence spatiale pourraient être utilisés à l'avenir pour la réalité augmentée et virtuelle ou la robotique.

Largement connue comme la "marraine de l'IA", Fei-Fei Li a levé 230 millions de dollars en septembre 2024 pour lancer World Labs.

World Labs, avec Google DeepMind GOOGL.O et d'autres startups, travaille sur ce que l'on appelle les "modèles du monde" qui peuvent traiter les données visuelles de l'environnement physique qui les entoure pour développer un raisonnement avancé.

La famille de modèles Genie de Google DeepMind peut générer et simuler des environnements en 3D. De même, World Labs a déclaré que son modèle multimodal Marble crée des mondes en 3D à partir d'images ou de textes.