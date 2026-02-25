 Aller au contenu principal
Workday s'effondre en raison de perspectives de revenus moroses et de la menace de l'IA
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 10:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rashika Singh

Les actions de Workday WDAY.O ont chuté d'environ 10 % avant bourse mercredi après que l'éditeur de logiciels d'entreprise ait prévu un chiffre d'affaires en baisse alors que les entreprises réduisent leurs dépenses dans un contexte d'incertitude macroéconomique plus large.

Les actions ont chuté d'environ 40 % cette année, entraînées par une vente plus large des actions de logiciels après que la startup d'intelligence artificielle Anthropic ait déployé de nouveaux outils d'entreprise , alimentant les inquiétudes des investisseurs sur le fait que l'automatisation pourrait réduire les flux de revenus de certains fournisseurs de logiciels traditionnels.

La société basée à Pleasanton, en Californie, prévoit des revenus d'abonnement compris entre 9,93 et 9,95 milliards de dollars pour l'exercice 2027, en deçà des quelque 10 milliards de dollars attendus par les analystes, et a déclaré qu'elle donnerait la priorité à des dépenses supplémentaires sur sa feuille de route "agentic AI".

"Dans un environnement où chaque mesure fait l'objet d'un examen minutieux dans le cadre des débats sur l'IA, le guide n'apaise probablement pas les inquiétudes générales des investisseurs concernant les noms des couches d'applications", ont déclaré les analystes de Piper Sandler dans une note.

Workday, qui se spécialise dans les logiciels de ressources humaines et de paie, a déclaré que les cycles de vente prolongés, en particulier dans le gouvernement, l'éducation, la santé et certaines parties du marché commercial, ont retardé certains grands contrats d'entreprise, bien que la plupart d'entre eux restent actifs et que quelques-uns ont déjà été conclus au début du premier trimestre.

Aneel Bhusri, cofondateur de Workday, est revenu au début du mois en tant que directeur général après avoir quitté son poste de co-PDG en 2024 tout en restant président du conseil d'administration. Lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats, Aneel Bhusri a minimisé l'idée selon laquelle l'IA va supplanter les logiciels traditionnels.

Le multiple cours/bénéfice à 12 mois de Workday est de 11,94, contre 13,98 pour son homologue Salesforce.

WORKDAY-A
130,2300 USD NASDAQ +0,79%
