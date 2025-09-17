 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Workday progresse après le soutien d'Elliott à ses dirigeants et l'acquisition d'une participation de plus de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 septembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday WDAY.O augmentent de près de 9 % à 237 $ dans les premiers échanges

** L'investisseur activiste Elliott Management construit une participation de plus de 2 milliards de dollars dans WDAY et exprime son soutien à la direction de la société

** La société a annoncé mardi qu'elle achèterait la société d'intelligence artificielle Sana pour environ 1,1 milliard de dollars

** Il s'agit de la troisième transaction liée à l'IA en moins de deux mois, après l'acquisition de Paradox et Flowise en août

** Les actions de Workday ont baissé de 15 % depuis le début de l'année

