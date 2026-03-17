Workday lance sa superintelligence pour le travail Sana
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 16:07
Nouvelle interface unifiée d'IA pour Workday, Sana for Workday offre aux CHRO, CFO, managers et employés un seul endroit pour poser des questions, déclencher des flux de travail et travailler avec les agents Workday, remplaçant les menus et la navigation traditionnels par une expérience d'IA conversationnelle transformatrice.
Les clients Workday ont aussi désormais accès à l'agent libre-service Sana, qui trouve et résume instantanément les informations provenant de Workday et d'autres sources de connaissances, afin que les employés obtiennent des réponses claires et personnalisées à leurs questions immédiatement. Cet agent gère déjà les tâches quotidiennes RH et financières pour des clients du monde entier, réduisant les tickets de support et libérant les équipes RH et finance pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur.
Workday propose enfin Sana Enterprise, qui étend l'expérience Sana au-delà de Workday au reste de l'entreprise, avec des connecteurs pour Box, Confluence, Gmail, Google Agenda, Google Contacts, Google Drive, Google Tasks, Jira, Linear, Microsoft Outlook Calendar, Microsoft Outlook Email, Miro, Notion, Salesforce, ServiceNow, SharePoint, Slack et Zoom, d'autres étant prévus plus tard cette année. Grâce à ces intégrations, les employés peuvent effectuer des travaux sur plusieurs systèmes en une seule conversation, au lieu de devoir parcourir chaque application.
Sana for Workday et l'agent libre-service Sana sont désormais disponibles pour les clients Workday via Workday Flex Credits. Sana Enterprise est quant à lui disponible avec Workday Human Capital Management (HCM) ou Workday Financial Management et via Workday Flex Credits.
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