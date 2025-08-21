Workday glisse avant la publication de ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** L'action Workday WDAY.O perd 0,3 % jeudi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs étant à l'affût de signes d'accélération du chiffre d'affaires des abonnements après les perspectives prudentes du trimestre précédent

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 12 % à 2,34 milliards de dollars, le BPA ajusté devrait s'élever à 2,11 dollars contre 1,75 dollar l'année précédente, selon LSEG

** L'action du vendeur de logiciels de ressources humaines est en baisse d'environ 12 % depuis le début de l'année, sous-performant le Nasdaq .IXIC qui est en hausse de 9 %

** L'action a récemment été évaluée à 24 fois les bénéfices attendus, bien en dessous du PE prévisionnel moyen sur cinq ans de 48