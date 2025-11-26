 Aller au contenu principal
Workday déçoit les investisseurs en raison de la faiblesse de ses revenus d'abonnement au troisième trimestre
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 10:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions de Workday WDAY.O chutent de 6,2 % à 219,1 $ avant le marché ** Le fournisseur de logiciels de gestion des ressources humaines a annoncé des revenus d'abonnement de 2,24 milliards de dollars au troisième trimestre, en ligne avec les estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG

** "Une exécution solide a été partiellement compensée par la faiblesse des institutions qui dépendent du financement fédéral (principalement l'enseignement supérieur)," ont déclaré les analystes de Piper Sandler

** La société prévoit des revenus d'abonnement d'environ 2,36 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 2,35 milliards de dollars par les analystes

** Au moins quatre maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix après les résultats

** L'action est notée "achat" en moyenne; l'objectif médian est de 280 $ -données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, WDAY a baissé de 9,4% depuis le début de l'année

Valeurs associées

WORKDAY-A
233,6900 USD NASDAQ +3,11%
