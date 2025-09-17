Workday bondit après une prise de participation d'Elliott Management

L'action Workday WDAY.O bondit mercredi après que le fonds activiste Elliott Management a révélé une prise d'une participation de plus de deux milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines, tout en exprimant son soutien à la direction de l'entreprise.

A la Bourse de New York, vers 13h55 GMT le titre prend 9,5% à 239,95 dollars.

Elliott a salué mercredi le travail réalisé par la direction de Workday ces dernières années, le fonds de Paul Singer se disant encouragé par son engagement continu avec le groupe et exprimant sa confiance dans sa stratégie pluriannuelle.

Workday, qui s'efforce de rester compétitif sur un marché en pleine consolidation, a annoncé mardi l'acquisition de l'entreprise d'intelligence artificielle (IA) Sana pour environ 1,1 milliard de dollars, alors que l'intégration des technologies d'IA est devenue essentielle pour répondre aux besoins changeants de ses clients.

Le groupe a également déclaré mercredi prévoir de racheter pour cinq milliards de dollars de ses actions jusqu'à l'exercice 2027, un signe de confiance dans sa trajectoire de croissance à long terme.

"Workday fait évoluer sa plateforme principale et réalise des acquisitions qui devraient aider l'entreprise à assurer une croissance durable dans un monde dominé par l'IA", ont déclaré les analystes d'Evercore ISI dans une note.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Joel Jose à Bangalore, édité par Blandine Hénault)