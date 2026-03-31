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Wolters Kluwer se renforce en Inde avec un nouveau bureau
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 13:18

Wolters Kluwer annonce inaugurer un nouveau bureau à Pune, marquant un investissement stratégique dans l'un des principaux écosystèmes technologiques et d'innovation, dans le cadre de son expansion continue en Inde au service de ses clients dans le monde.

Le groupe néerlandais rappelle avoir ouvert en 2012 une petite opération locale à Pune, devenue le plus grand pôle mondial d'ingénierie et de développement de l'entreprise, réunissant des milliers de technologues dans une seule installation spécialement construite.

Le bureau nouvellement inauguré unifie les équipes, créant un environnement collaboratif qui accélère l'innovation produit et renforce le travail d'équipe interfonctionnel à travers le portefeuille mondial de Wolters Kluwer.

Le campus de Pune joue un rôle central dans la stratégie technologique mondiale de Wolters Kluwer, avec des ingénieurs et des équipes produit travaillant sur des plateformes cloud-native et des solutions basées sur les données, en utilisant des outils d'IA de pointe.

Le site reflète également la forte orientation de l'entreprise sur le développement des talents, incluant le perfectionnement des compétences en intelligence artificielle et les pratiques d'ingénierie modernes.

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