WITBE : Witbe rejoint l'association NCTC afin de simplifier l'acquisition de ses produits par les opérateurs américains Tiers 2 et 3

Witbe sera présent à la “Winter Educational Conference” du NCTC du 23 au 25 février 2025 à Atlanta

NEW YORK – 19 février 2025 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT) , leader mondial du monitoring des flux vidéo et des tests automatisés post-devices, est heureux d'annoncer son adhésion à l'association National Content & Technology Cooperative (NCTC). Cette organisation coopérative regroupe des câblo-opérateurs américains et leur permet de négocier collectivement l'accès aux contenus et aux technologies auprès des fournisseurs de services, de logiciels et de matériels. En tant que fournisseur agréé par la NCTC, Witbe met désormais à la disposition de ses membres l'ensemble de ses solutions de monitoring des services vidéo sur la marketplace du NCTC, permettant ainsi à ses adhérents d'accéder plus simplement et de manière standardisée aux produits du groupe.

Pour lancer ce nouveau partenariat, Witbe présentera ses produits lors de la conférence d'hiver 2025 du NCTC, qui se tiendra du 23 au 25 février à Atlanta. Cet événement phare pour les acteurs du câble et des réseaux sera l'occasion, pour les membres de la NCTC, de découvrir comment les solutions de monitoring et de tests automatisés de Witbe permettent d'améliorer la performance des services vidéo et l'expérience utilisateur, et contribuent ainsi à optimiser leur efficacité opérationnelle.

Les plus grands fournisseurs mondiaux de contenus vidéo font confiance à la technologie non intrusive de Witbe, qui leur offre une visibilité complète sur la qualité du contenu diffusé sur les écrans de leurs utilisateurs. Grâce à cette technologie, ils peuvent contrôler à distance leurs flux vidéo, automatiser les tests d'assurance qualité (QA) et surveiller en temps réel les services vidéo sur des appareils de test réels. L'application logicielle Remote Eye Controller (REC), véritable technologie de Virtual NOC (centre d'opérations réseau virtuel) et élément central de la galaxie de solutions de Witbe, associé à la gamme de Witbox, permet aux clients de Witbe de détecter et résoudre instantanément les problèmes de qualité, garantissant ainsi une diffusion fluide et optimale des contenus vidéo.

Cette collaboration offre de nombreux avantages aux membres du NCTC :

Surveillance proactive de la qualité de service : les membres du NCTC peuvent tirer parti du Virtual NOC de Witbe (REC), pour surveiller de manière proactive la disponibilité de leurs chaînes et contenus sur tous les appareils et tout type de réseaux, et être informés avant leurs téléspectateurs en cas d'incident ou de panne ;

Encouragement à l'innovation : les produits Witbe soutiennent la vision de la NCTC en matière de croissance et d'innovation en fournissant des robots alimentés par de l'intelligence artificielle (IA), capables de tester et de mesurer les performances des services vidéo effectivement diffusés sur des appareils réels, permettant ainsi aux membres de rester compétitifs dans un paysage médiatique en constante évolution ;

Accès facilité aux nouvelles technologies : grâce au modèle coopératif de la NCTC, les fournisseurs de services indépendants peuvent accéder plus facilement aux technologies innovantes de Witbe, prendre le contrôle à distance de leurs appareils de tests, réduire les interventions techniques sur site et collaborer efficacement à la résolution rapide des erreurs de service.

« Nous sommes heureux de rejoindre la NCTC et sa communauté », déclare Marie-Véronique Lacaze, Présidente-Directrice générale de Witbe . « Alors que les attentes en matière de qualité vidéo sont plus élevées que jamais et que les services de streaming OTT ne cessent de s'améliorer, notre technologie de pointe permet aux câblo-opérateurs de garder une longueur d'avance et d'optimiser leurs services sur tous les appareils et réseaux. Notre équipe est impatiente de présenter les produits Witbe aux adhérents de la NCTC à Atlanta et d'explorer avec eux les moyens d'améliorer l'expérience utilisateur de leurs abonnés. »

Pour plus d'informations sur Witbe et ses solutions : www.witbe.net .

À propos de National Content & Technology Cooperative (NCTC)

La National Content & Technology Cooperative (NCTC) est une organisation à but non lucratif basée au Kansas (Etats-Unis), regroupant près de 700 opérateurs indépendants du câble et de haut débit qui desservent un tiers des foyers connectés à travers les 50 états et territoires américains. La NCTC négocie des solutions en matière de contenu, de connectivité et de technologies pour ses entreprises membres, afin de créer des efficiences opérationnelles, de nouveaux produits et des nouvelles sources de revenus afin de favoriser leur croissance durable.

Plus d'informations sur www.nctconline.org .

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs télécom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour vérifier la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr