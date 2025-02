WITBE : Witbe annonce avoir conclu un partenariat avec TAG Video Systems, afin d'offrir à leurs clients la solution de monitoring vidéo la plus complète du marché

Les deux entreprises leaders du marché du streaming vidéo, l'une sur la partie réseau, l'autre sur les devices, ont dévoilé une solution unique de mesure de latence, qui s'ajoute à l'analyse approfondie des performances des flux vidéo, lors de la finale du championnat de football américain qui s'est déroulé dimanche 9 février 2025

NEW YORK - 11 février 2025 - TAG Video Systems , leader des logiciels de monitoring en temps réel et de la visualisation des flux vidéo, et Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT) , leader des tests et du monitoring automatisés post-devices, sont heureux d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique visant à améliorer le monitoring des flux vidéo pour couvrir l'ensemble de la chaîne de distribution de contenu OTT ( over-the-top service - service de streaming vidéo sur Internet).

Ce partenariat permet d'associer le monitoring avancé de TAG, y compris sa technologie innovante de Content Matching , et le Virtual NOC de Witbe, qui permet un monitoring automatisé sur des devices réels. Cette collaboration introduit une solution de monitoring complète et inégalée couvrant l'ensemble du parcours de diffusion vidéo - depuis la source du flux vidéo, avec TAG Video Systems, et jusqu'à l'expérience utilisateur sur des vrais appareils de test et dans plusieurs localisations avec Witbe.

« Ce partenariat marque une étape clé dans la mission de TAG d'offrir un monitoring multi-applications à grande échelle via notre Realtime Media Platform », déclare Ziv Mor, Chief Growth Officer chez TAG . « Grâce à la vision utilisateur unique de Witbe, nous obtenons une visibilité de la totalité de la chaîne de diffusion. Nos clients disposent désormais d'informations critiques jusqu'au device de l'utilisateur final, leur permettant d'évaluer la qualité, la performance, et la latence, sur l'ensemble du réseau, de la création du flux jusqu'à l'écran de l'utilisateur final, et de répondre proactivement aux exigences croissantes en matière d'expérience utilisateur. »

Dans le cadre de leur collaboration, TAG et Witbe ont uni leurs forces pour réaliser une étude de cas lors de la finale du championnat de football américain dimanche 9 février 2025. Cette étude, parfaite démonstration de leur nouvelle proposition de valeur conjointe, met en lumière leurs technologies combinées, évaluant à la fois le réseau et le contenu délivré au niveau de l'utilisateur final, pour évaluer l'expérience réelle des téléspectateurs. Elle inclut le monitoring des performances des applications, du temps de buffering initial (mise en mémoire tampon) et du content matching pour vérifier l'intégrité du flux.

Pour la première fois, cette étude mesure également la latence entre les différentes plateformes de streaming, ce qui n'aurait pas été possible sans une visibilité sur le flux de l'utilisateur final.

Ensemble, les entreprises ont mené un monitoring approfondi du streaming de la finale du championnat de football américain sur plusieurs fournisseurs de câble et plateformes OTT, offrant ainsi des informations exclusives sur la façon dont les principaux services de streaming ont relevé le défi de fournir une expérience de visionnage fluide lors d'un événement en direct à grande échelle.

« Chez Witbe, nous repoussons sans cesse les limites du monitoring vidéo et des tests automatisés afin que nos clients puissent mesurer toujours plus précisément la qualité d'expérience qu'ils offrent à leurs utilisateurs », a déclaré Mathieu Planche, Directeur général adjoint de Witbe . « Notre partenariat avec TAG nous permet de résoudre deux défis critiques pour nos clients : mesurer avec précision la latence de bout en bout et garantir que le bon contenu atteint les devices utilisés par les utilisateurs finaux. Grâce à notre expertise combinée, nous pouvons désormais non seulement permettre aux fournisseurs de contenu et aux diffuseurs de mesurer la qualité réelle de leurs services sur des appareils réels, mais aussi obtenir des informations sur la performance de leurs flux sur l'ensemble du réseau. »

Une avancée incontournable dans la surveillance vidéo :

La croissance rapide du streaming a rendu plus crucial que jamais pour les fournisseurs de contenu d'offrir des expériences vidéo cohérentes et de haute qualité sur tous les devices et réseaux. En intégrant l'analyse de données en temps réel de TAG avec l'analyse de qualité vidéo de Witbe, ce partenariat permet aux fournisseurs de services de :

surveiller et visualiser l'ensemble de leur flux de diffusion de contenu vidéo, de la source jusqu'aux devices réels de tests ;

mesurer et comparer la latence entre différentes plateformes, depuis la source jusqu'au flux utilisateur final, en examinant le décalage vidéo entre la diffusion traditionnelle et les devices de tests de streaming OTT ;

évaluer des indicateurs clés de performance (KPI) critiques, tels que le temps de buffering initial, la qualité vidéo, les artefacts de compression ( macro-blocking ), et la performance des applications sur des devices de test réels grâce à la technologie de Witbe, tout en bénéficiant de l'ensemble des mesures avancées de TAG ;

garantir la diffusion du bon contenu sur tout le parcours de diffusion, jusqu'aux devices réels en bout de chaine, ou vérifier les changements de contenu pour détecter toute modification prévue ou imprévue pendant la diffusion.

Des insights exclusifs sur le championnat

Lors du Big Game 2025 ! , Witbe et TAG ont déployé leur solution de surveillance conjointe sur plusieurs localisations et devices réels, collectant des données en temps réel sur :

les différences de latence entre plateformes (OTT vs diffusion traditionnelle) ;

les performances de streaming sous des conditions de trafic maximal ;

les métriques de qualité visuelle et sonore sur différents réseaux et devices ;

la détection d'erreurs en temps réel et l'analyse des anomalies ;

l'intégrité du contenu ( content matching ).

Les résultats de cette session de surveillance sont compilés dans un rapport post-événement, fournissant des données exclusives et des insights précieux sur les défis évolutifs du streaming en direct à grande échelle. Le rapport est disponible sur www.witbe.net et www.tagvs.com .

À propos de TAG Video Systems

TAG Video Systems est le leader mondial des solutions logicielles intégrées de surveillance, visualisation et analyse des médias IP. TAG permet aux diffuseurs, créateurs de contenu et fournisseurs de services de simplifier leurs opérations, de gérer la complexité des flux médias IP et d'anticiper les évolutions technologiques et de demande avec une agilité Zero Friction. La plateforme TAG offre des outils innovants pour assurer la qualité vidéo, optimiser l'efficacité globale des flux médias et fournir des insights précieux sur les performances opérationnelles.

Plus d'informations sur www.tagvs.com .

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs télécom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour vérifier la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr