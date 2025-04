WITBE : Résultats annuels 2024 - Perspectives 2025

Résultats annuels 2024

Chiffre d'affaires en léger recul de -4%, dans un contexte de marché adverse dans la Tech et l'industrie vidéo

Solide niveau de marge brute à 90,2% (vs. 86,6% en 2023) porté par l'offre hybride combinant Witbox, licences logicielles et Cloud Witbe

Taux de marge d'EBITDA en amélioration à 14,6% bénéficiant des actions d'optimisation et d'économies de coûts

Perspectives 2025

Poursuite de la stratégie commerciale, s'appuyant sur le succès du Virtual NOC

Mise en place de partenariats technologiques avec des acteurs clés de l'industrie

Paris, le 29 avril 2025 - 18h30 - Witbe (Euronext Growth – FR003143872 – ALWIT), leader mondial du monitoring des flux vidéo et des tests automatisés post-devices, publie ses résultats annuels 2024 (exercice clos le 31 décembre 2024), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 29 avril 2025. Les procédures d'audit sont en cours de finalisation. Le rapport annuel 2024 sera mis en ligne le 30 avril 2025.

Données consolidées en M€

Normes françaises 2023

(12 mois) 2024

(12 mois) Chiffre d'affaires consolidé 23,203 22,242 Chiffre d'affaires retraité [1] 23,004 22,065 Marge brute [2] 19,927 19,897 Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires retraité) 86,6% 90,2% Charges d'exploitation 22,370 21,237 dont Charges de personnel 15,939 15,526 dont Autres charges d'exploitation 6,225 5,552 EBITDA [3] 2,853 3,227 Marge d'EBITDA (en % du chiffre d'affaires retraité) 12,4% 14,6% Dotations nettes aux amortissements et provisions 3,528 3,519 Résultat d'exploitation retraité [4] -0,675 -0,292 Résultat d'exploitation -0,675 -1,976 Résultat financier -0,704 -0,563 Résultat exceptionnel -0,146 -0,143 Impôt sur les résultats -0,001 1,556 Résultat net -1,538 -1,127

Chiffre d'affaires 2024 en léger recul annuel de -4%

À l'issue de l'exercice 2024, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 22,3 M€, en léger repli de -4% par rapport à l'exercice 2023 (variation identique à taux de change constants). Retraité des ventes aux sous-traitants asiatiques de composants électroniques nécessaires à la fabrication des Witbox, le chiffre d'affaires annuel s'est établi à 22,1 M€, en recul de -4% (variation identique à taux de change constants).

L'exercice 2024 s'est déroulé dans un contexte économique qui reste difficile, sur fonds de rationalisation des coûts et vagues de licenciement chez les broadcasters et les acteurs de la Tech, de mouvements de consolidation dans l'industrie du streaming, et de contexte électoral et politique aux États-Unis.

Le modèle de vente de Witbe a évolué en 2024, afin de s'adapter au contexte économique et aux demandes de certains clients qui souhaitaient s'engager sur du long terme avec des investissements en mode CAPEX. Le chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud (abonnements en mode SaaS) a ainsi reculé de -36% sur 2024. En intégrant les prestations de maintenance logicielle (+1%), le chiffre d'affaires récurrent de Witbe s'est établi à 6,7 M€ en 2024

(-19%), représentant 30% du chiffre d'affaires annuel (contre 35% en 2023 et 29% en 2022).

Au 31 décembre 2024, l'ARR ( Annual Recurring Revenue - revenu annuel récurrent), qui intègre la valeur annuelle récurrente des contrats Cloud et des contrats de prestations de maintenance logicielle signés, s'élevait à 8,7 M€.

Croissance en Amériques et en Asie, recul en EMEA

Witbe a enregistré une croissance annuelle de +2% sur la zone Amériques en 2024 (variation identique à taux de change constants), porté par les ventes de licences logicielles et de conception de scripts (+8%) et de services de maintenance et d'évolutions logicielles (+37%). La zone Amériques a représenté 53% des facturations de Witbe en 2024 (vs. 50% sur l'ensemble de l'année 2023).

En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le chiffre d'affaires s'est élevé à 9,4 M€, en repli de -13% (-14% à taux de change constants). La zone EMEA a représenté 43% du chiffre d'affaires 2024 de Witbe (vs. 46% en 2023).

Enfin, l'Asie a enregistré un chiffre d'affaires de 1,0 M€ (retraité des facturations de composants à marge nulle), contre 0,8 M€ en 2023, soit une croissance de +35% (variation identique à taux de change constants).

Taux de marge brute de 90,2% en 2024 (vs. 86,6% en 2023)

La marge brute [5] s'est élevée à 19,9 M€, stable par rapport à son niveau de 2023 malgré le léger recul de l'activité.

Le taux de marge brute ressort à 90,2% en 2024, contre 86,6% un an plus tôt, sous l'effet d'un mix produit plus favorable porté par le modèle de vente hybride de Witbe (vente des Witbox et des licences logicielles associées et souscriptions d'abonnements au système central (Virtual NOC) et pour l'hébergement en mode Cloud.

Plus de 1,1 M€ d'économies sur la structure de coûts en 2024

À l'image de l'évolution de son modèle de vente, Witbe a fait preuve d'agilité et de réactivité en 2024 en poursuivant les actions d'optimisation de ses opérations menées depuis 2023, allégeant ainsi sensiblement sa structure de coûts de -1,1 M€ en 2024 par rapport à l'exercice précédent.

En hausse sur la première moitié de l'exercice sous l'effet de l'intégration dans les effectifs d'une partie des collaborateurs en portage salarial pour les filiales de Singapour et de Dubaï, les charges de personnel ont finalement baissé de -3% sur l'ensemble de l'exercice (-0,4 M€ en valeur) . Sur le seul 2 nd semestre, elles ont diminué de -10% par rapport au 2 nd semestre 2023 (-0,8 M€). Les mesures de réduction des frais de personnel (diminution de l'ordre de 20% des effectifs globaux en 18 mois) atteindront leur plein effet au 1 er semestre 2025. À fin 2024, Witbe comptait 135 collaborateurs (hors VIE), contre 146 à fin 2023.

Les charges externes ont reculé de -11% en 2024, représentant des économies de -0,7 M€ par rapport à 2023 , sous l'effet de la renégociation des contrats d'hébergement des robots Witbe à travers le monde et d'une meilleure maîtrise des coûts de structure (marketing, frais de déplacements, VIE, portage salarial).

14,6% de marge d'EBITDA en 2024

L'EBITDA [6] s'est élevé à 3,2?M€ en 2024, en hausse de +13% par rapport à l'exercice précédent, représentant une marge d'EBITDA de 14,6% contre 12,4% un an plus tôt .

À titre de comparaison, l'EBITDA?2023 bénéficiait d'une subvention (Autres produits d'exploitation) à caractère exceptionnel de 0,4 M€ liée à l'ERTC ( Employee Retention Tax Credit - Crédit d'Impôt pour le Maintien de l'Emploi ) pour la filiale américaine Witbe Inc, non renouvelée en 2024. Il convient également de souligner la baisse de 0,3 M€ de la production immobilisée (diminution des frais de R&D) entre 2023 et 2024, conduisant à une diminution du même montant des Autres produits d'exploitation.

Les dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions sont stables en 2024, à 3,5?M€.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à -2,0?M€ sur l'exercice. En réintégrant le crédit d'impôt recherche (désormais comptabilisé en impôts sur les bénéfices depuis le 1 er janvier 2024 suivant le règlement ANC

2020-01), le résultat d'exploitation retraité s'établit à -0,3 M€, à comparer à -0,7?M€ en 2023.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -0,6 M€ (-0,2 M€ lié au coût de la dette financière et -0,4?M€ relatif à des pertes de change latentes) et en l'absence de résultat exceptionnel significatif, le résultat net part du groupe ressort en amélioration à -1,1?M€ en 2024 contre -1,5 M€ l'exercice précédent.

Solide cash-flow d'exploitation de +4,3 M€ en 2024 et désendettement financier important (-2,4 M€)

En 2024, Witbe a enregistré un solide cash-flow d'exploitation de +4,3 M€, porté notamment par une gestion optimisée des stocks et des dettes d'exploitation ayant permis une variation positive du BFR (besoin en fonds de roulement) à hauteur de +2,1 M€.

Les flux d'investissements, consacrés à la politique d'innovation produits, se sont élevés à -2,8 M€, en diminution par rapport à 2023 (-3,3 M€).

L'exercice a été marqué par un désendettement financier important de Witbe avec 2,4 M€ de remboursements de dettes financières, qui constituent la quasi-totalité des flux de financement (-2,4 M€).

Au final, la variation de trésorerie s'est établie à -1,0 M€ sur l'exercice écoulé.

Au 31 décembre 2024, la trésorerie disponible s'établissait à 0,7 M€ pour des dettes financières ramenées à 3,7 M€ (vs. 6,0 M€ à fin 2023), dont 1,3 M€ de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) en France et 1,9 M€ de Prêt participatif Relance (PPR).

Données consolidées en M€

Normes françaises 12/23 12/24 Données consolidées en M€

Normes françaises 12/23 12/24 Actif immobilisé 9,916 9,128 Capitaux propres 6,607 5,078 dont R&D activée nette 8,718 8,328 Dettes fournisseurs 1,251 1,663 Stocks et encours 1,345 0,809 Emprunts et dettes financières 5,997 3,713 Créances clients 5,485 5,534 Autres passifs 8,175 9,914 Autres actifs circulants 3,782 4,170 dont produits constatés d'avance 4,573 4,404 Trésorerie disponible 1,501 0,727 TOTAL ACTIF 22,030 20,369 TOTAL PASSIF 22,030 20,369

Nomination de Christelle Garin à la direction financière de Witbe

Witbe est heureux d'annoncer la nomination de Christelle Garin au poste de CFO ( Chief Financial Officer – Directrice administratrice et financière) de Witbe.

Basée à New York (États-Unis) auprès du management de Witbe et directement rattachée à Marie-Véronique Lacaze, Présidente-Directrice générale, et à Mathieu Planche, Directeur général délégué, Christelle Garin apporte son expérience de la fonction Finance, acquise au sein de différentes entités d'Orange Business, filiale de conseil et services IT du groupe Orange, pendant près de 20 ans.

Dans le cadre de ses fonctions, Christelle Garin aura notamment pour mission d'optimiser les processus financiers de Witbe, en mettant en œuvre des projets d'automatisation pour accroître l'efficacité du reporting, et en contribuant à la gestion de la performance financière pour accompagner le développement et le financement de Witbe et de ses filiales.

Perspectives 2025

Les innovations majeures apportées au cours de l'année 2024 (Virtual NOC, Video Mobile Automation et Smart TV Automation, innovations basées sur l'IA, etc.) ont permis d'améliorer grandement la rapidité de déploiement et le maintien en conditions opérationnelles des technologies Witbe, tout en proposant aux clients de nouvelles fonctionnalités et algorithmes. Ces évolutions témoignent de la volonté de l'entreprise de continuer à être, plus que jamais, une référence mondiale dans le monitoring et les tests automatisés des services vidéo.

Cette offre complète ouvre de nouvelles pistes de développements commerciaux pour le Groupe, qui a travaillé sur différents partenariats afin d'accélérer ses déploiements internationaux.

Witbe a ainsi rejoint en début d'année le NCTC, organisation coopérative regroupant des câblo-opérateurs américains, permettant ainsi à ses adhérents d'accéder plus simplement et de manière standardisée aux produits Witbe.

Sur le plan technologique, Witbe a également annoncé un partenariat avec TAG Video Systems, leader des logiciels de monitoring réseau en temps réel et de la visualisation des flux vidéo, afin de développer une solution commune de monitoring complète, couvrant l'ensemble du parcours de diffusion vidéo - depuis la source du flux, avec TAG Video Systems, jusqu'à sa diffusion sur l'écran de l'utilisateur en conditions constantes et réelles partout dans le monde grâce aux technologies Witbe.

Plus récemment, Witbe a intégré à ses Witbox un nouveau protocole de contrôle d'appareils : Device Automation Bus (DAB). Développé conjointement par Google, Netflix et Amazon, ce nouveau protocole de contrôle offre une API standardisée pour contrôler Set-Top-Boxes et autres appareils de streaming. Cette nouvelle capacité de la Witbox a été présentée pour la première fois au YouTube Partner Summit, qui s'est déroulé à Tokyo (Japon) en avril 2025, où Witbe était invité.

Au cours de l'année, Witbe va renforcer son offre Virtual NOC ( Network Operations Center ), tout en investissant dans l'intelligence artificielle par le biais du développement de nouveaux algorithmes dans l'objectif de faciliter le déploiement des mesures Witbe, ainsi que leur analyse.

Virtual NOC de Witbe : prix « NAB Product of the Year » lors du NAB Show 2025

Lors du NAB Show 2025, , grand-messe annuelle de l'industrie du broadcast qui s'est déroulée du 5 au 9 avril 2025 à Las Vegas (États-Unis), Witbe a obtenu une nouvelle reconnaissance technologique majeure au sein de son industrie.

« Virtual NOC », élément central de la galaxie de produits de Witbe et véritable technologie de NOC virtuel ( Network Operations Center – Centre d'opérations du réseau) qui permet aux clients de Witbe de visualiser le flux vidéo de n'importe quel device connecté à une Witbox et de contrôler l'appareil à distance, a remporté le prix « NAB Product of the Year », dans la catégorie Monitoring & Measuring Tools .

C'est la 3 ème année consécutive que Witbe remporte cette distinction — la Witbox + avait gagné en 2022 et la technologie Ads monitoring en 2023.

[1] Le chiffre d'affaires retraité exclut les facturations à marge nulle aux sous-traitants asiatiques des composants électroniques spécifiques Witbe nécessaires à la fabrication des Witbox. Ces facturations à marge nulle se sont élevées à 177 K€ en 2024 contre 199 K€ en 2023.

[2] Marge brute : chiffre d'affaires – achats consommés. Les achats consommés sont également retraités des facturations à marge nulle aux sous-traitants asiatiques.

[3] EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes des amortissements et provisions et incluant le crédit d'impôt recherche (CIR).

[4] La comptabilisation du crédit d'impôt recherche (CIR) en produit d'exploitation n'étant plus autorisée à compter de l'exercice 2024 (désormais comptabilisé en impôts sur les bénéfices), il a été calculé un résultat d'exploitation retraité au 31 décembre 2024, en réintégrant le CIR d'un montant de 1 684 K€ sur la période, dans un souci de comparabilité de l'agrégat.

[5] Marge brute : chiffre d'affaires – achats consommés. Comme pour le chiffre d'affaires retraité, les achats consommés sont également retraités du montant des composants électroniques Witbe revendus par les sous-traitants asiatiques à la société.

[6] EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes des amortissements et provisions et incluant le crédit d'impôt recherche (CIR).