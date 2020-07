WITBE : Progression de +26% de l'activité au 1er semestre 2020

Résilience accrue avec une part du chiffre d'affaires récurrent portée à 32%

Paris, le 30 juillet 2020 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre de l'exercice 2020.

Données consolidées non auditées en M€ - Normes françaises S1 2020 S1 2019 Variation Variation à taux de

change constants Chiffre d'affaires 6,779 5,387 +26% +25% dont EMEA 4,424 3,248 +36% +36% dont Amériques 2,076 2,021 +3% +1% dont Asie 0,279 0,118 +136% +137%

Dans un environnement fortement perturbé par la crise sanitaire, Witbe a réalisé un solide 1er semestre 2020, avec un chiffre d'affaires de 6,8 M€ en croissance de +26% par rapport au 1er semestre 2019.

Après une croissance de +35% de l'activité au 2nd semestre, Witbe a poursuivi son développement à un rythme soutenu sur cette première partie d'exercice.

Le poids du récurrent, incluant la maintenance et les abonnements à la plateforme Cloud, a été porté à 32% du chiffre d'affaires sur le 1er semestre (vs. 21% sur l'ensemble de l'exercice 2019), ce qui constitue un facteur de résilience pour le groupe dans le contexte actuel.

Croissance sur toutes les zones géographiques au 1er semestre 2020

Sur le plan géographique, la zone EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique) a enregistré une croissance soutenue de +36%, avec notamment une performance supérieure aux objectifs auprès des opérateurs télécoms dont les services numériques ont été particulièrement sollicités pendant le confinement. Dans le contexte de pandémie, l'activité a été en revanche moins soutenue auprès des clients entreprises (marché Corporate), ces derniers étant tournés en priorité sur la gestion de la crise au 2ème trimestre.

En Amérique, les conséquences de la crise sanitaire ont été plus marquées, avec un chiffre d'affaires qui ressort en légère croissance de +3%. Après un début d'année dynamique, illustré par la supervision en temps-réel du 54ème Super Bowl pour le compte de Fox Sports ou l'accompagnement du lancement du service de vidéo streaming Peacock pour NBCU, le contexte sanitaire outre-Atlantique et les mesures de confinement au 2ème trimestre ont occasionné des reports au 2nd semestre de plusieurs projets, tant aux Etats-Unis qu'au Canada.

Enfin, l'Asie a poursuivi au 1er semestre son développement à un rythme soutenu (+136%), après une année 2019 déjà dynamique (+35% de croissance)

Perspectives

En 2020, Witbe s'était fixé pour objectif de renforcer ses positions chez ses clients historiques, opérateurs télécoms Tier-One et groupes médias au niveau mondial, et de tirer parti des opportunités créées par les nouvelles plateformes de diffusion de contenus.

Dans le contexte de crise sanitaire, la forte exposition de Witbe aux opérateurs télécoms et fournisseurs de services numériques, secteur d'activité plutôt résilient, a constitué un atout pour la société au 1er semestre. En outre, le choix d'évoluer progressivement vers un modèle de vente en mode Cloud, alimentant de manière régulière et récurrente la croissance de Witbe, constitue également un facteur de résistance dans l'environnement actuel.

Witbe aborde le 2nd semestre 2020 avec l'ambition de continuer à délivrer une croissance soutenue de son activité, malgré un environnement adverse, notamment aux Etats-Unis du fait de la crise sanitaire.

Prochaine publication

17 septembre 2020 : Résultats semestriels 2020

La publication interviendra après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire.

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs

(Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net

