Witbe: prévisions maintenues, mais le titre recule 27/09/2023

(CercleFinance.com) - Witbe, un spécialiste de la supervision de la qualité des services vidéo, a maintenu mercredi ses prévisions pour 2023 malgré un environnement de marché qualifié de plus difficile.



En dépit de ce climat économique général considéré comme 'délétère', le groupe se donne toujours pour objectifs financiers annuels de réaliser un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros et un Ebitda de cinq millions d'euros.



Au 1er semestre, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,4 millions d'euros, en progression de +11% par rapport au 1er semestre 2022.



Son résultat opérationnel courant (Ebitda) s'est lui replié à 0,4 million d'euros, soit une marge de 4,2%, à comparer avec 1,3 million d'euros (14,6%) sur la même période de l'an dernier.



La société - qui commercialise des robots permettant de surveiller la qualité des services vidéo sous la gamme Witbox - assure avoir l'intention de poursuivre sa stratégie de déploiement massif de ses produits et de réorganises ses services opérations, afin de produire de manière toujours plus rapide et industrielle.



Vers 12h30, le titre chutait de plus de 11% à la Bourse de Paris.