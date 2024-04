Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Witbe: bien orienté après un contrat avec Channel 4 information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - Witbe gagne 4% après un contrat avec Channel Four Television Corporation, groupe audiovisuel public et fournisseur du plus grand service de streaming gratuit du Royaume-Uni, pour superviser et améliorer la qualité de son application de streaming Channel 4.



'Le service de streaming de Channel 4 s'appuie ainsi sur la Witbox+ et la suite logicielle de Witbe pour offrir à ses téléspectateurs la meilleure qualité d'expérience possible sur tous les appareils et à chaque nouvelle mise à jour', explique la société.





Valeurs associées WITBE Euronext Paris +5.53%