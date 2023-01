WITBE : Agenda financier 2023

Paris, le 12 janvier 2023 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT) , le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques annonce son agenda de communication financière 2023.

La publication du chiffre d'affaires annuel 2022, initialement prévue le jeudi 26 janvier 2023, interviendra le mardi 24 janvier 2023.

Date Publication 24 janvier 2023

(au lieu du 26 janvier 2023) Chiffre d'affaires annuel 2022 18 avril 2023 Résultats annuels 2022 25 juillet 2023 Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023 19 septembre 2023 Résultats semestriels 2023 23 janvier 2024 Chiffre d'affaires annuel 2023

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéos, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), sur n'importe quel device (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tout réseau (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs telecom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Présidente-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

