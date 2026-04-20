WisdomTree Multi Asset regroupe plusieurs ETP short 3x, nouveaux ISIN dès lundi

* WisdomTree Multi Asset Issuer a finalisé regroupements de titres sur cinq classes de Collateralised ETP Securities, effectifs pour détenteurs inscrits au 17 avril 2026. * Opération entraîne changement d’ISIN, avec première séance de cotation sous nouveaux ISIN le 20 avril 2026 sur places européennes. * WisdomTree Silver 3x Daily Short regroupé à raison de 3 800 pour 1, avec nouvel ISIN XS3306517924. * WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Short regroupé à raison de 140 pour 1, avec nouvel ISIN XS3306517502. * WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short regroupé à raison de 650 pour 1, avec nouvel ISIN XS3306517098. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. WisdomTree Multi Asset Issuer plc published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604200422HUGIN___UKPR_REG_GNW1001176712-en) on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)