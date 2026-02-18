 Aller au contenu principal
WisdomTree lance un ETF UCITS sur l’IA physique
information fournie par AOF 18/02/2026 à 11:34

(AOF) - WisdomTree annonce le lancement de l'ETF UCITS WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones (WPAI), qui réplique la performance du WisdomTree Physical AI UCITS Index. Le total des frais sur encours s'élève à 0,45%. Le fonds est coté sur Börse Xetra, Borsa Italiana, Euronext Paris et SIX Swiss Exchange, et sera également admis à la London Stock Exchange le 19 février 2026.

L'indice cible les entreprises impliquées dans le développement de l'IA physique, c'est-à-dire des machines capables d'opérer de manière autonome dans le monde réel. Il couvre notamment la robotique humanoïde, les drones et la mobilité autonome, les usines intelligentes, la robotique logistique ainsi que diverses applications sectorielles.

Les valeurs sont sélectionnées et pondérées selon leur exposition stratégique à cette thématique, avec un biais actuel en faveur de la robotique humanoïde et des drones.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 12:16

    Bonjour, sera-t-il éligible au PEA ?

Signaler le commentaire

