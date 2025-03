WisdomTree lance un ETF d’entreprises de qualité en croissance

WisdomTree lance le WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF (WGRO) ce 26 février. Cet ETF vise à répliquer la performance du prix et du rendement, avant commissions et frais, de l’indice WisdomTree Global Quality Growth UCITS. Le total des frais sur encours (TFE) de cet ETF s’élève à 0,35?%. Coté dès le 26 février sur Börse Xetra et Borsa Italiana, WGRO arrivera sur le London Stock Exchange le 27 février 2025.

L’Indice propriétaire est conçu pour répliquer la performance des entreprises internationales à grande capitalisation qui se distinguent par leur qualité (y compris leur rentabilité) et leur taux de croissance.

L’approche de WisdomTree vise à offrir une participation à la hausse plus importante dans les phases ascendantes des marchés boursiers, ainsi qu’à générer des rendements excédentaires positifs sur un cycle de marché complet. La société de gestion explique que le facteur croissance a pour objectif de cibler les entreprises qui enregistrent une croissance de leur chiffre d’affaires, de leurs bénéfices réalisés et de leurs bénéfices attendus, en y incluant souvent des entreprises disruptives et des géants technologiques, ce qui permet d’accroître la participation à la hausse. Elle précise que le facteur qualité ajouterait de la stabilité au portefeuille et permettrait de filtrer les entreprises les moins rentables, les plus spéculatives et celles présentant une qualité jugée moindre.

WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF est le deuxième ETF de la gamme à être lancé en Europe, faisant suite à la cotation du WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF (QGRW) en 2024.