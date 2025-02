WisdomTree : deux promotions en interne

(AOF) - WisdomTree a récemment promu deux cadres expérimentés à de nouveaux postes de direction afin d’intensifier ses efforts de distribution et de recherche en Europe. Adrià Beso a été promu au poste de responsable de la distribution pour l’Europe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il assurera la direction stratégique des ventes et du marketing, en favorisant une approche unifiée qui renforcera la collaboration, l'efficacité opérationnelle et la croissance du marché.

Il continuera par ailleurs d'être dirigé par Alexis Marinof, vice-président exécutif et responsable de WisdomTree pour l'Europe, qui supervisait auparavant les efforts de distribution de WisdomTree.

De plus, Pierre Debru a été promu au poste de responsable de la recherche pour l'Europe. Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes de vente et de marketing afin de leur fournir des analyses, fondées sur les données, en veillant à ce que les clients puissent accéder à des informations pertinentes sur les marchés et les produits, pour accompagner une prise de décision éclairée dans l'optimisation de leurs portefeuilles.

WisdomTree gère 115 milliards de dollars à l'échelle mondiale dans sa gamme différenciée d'ETF et d'ETP qui couvre un large éventail de catégories d'actifs, notamment les actions, les matières premières et les cryptomonnaies.