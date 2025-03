WisdomTree: Alexis Marinof nommé directeur général Europe

(AOF) - WisdomTree a annoncé aujourd’hui la nomination d’Alexis Marinof au poste de directeur général pour l’Europe. Alexis Marinof qui dirige l'activité de fonds négociés en bourse (ETF) et de produits négociés en bourse (ETP) de WisdomTree en Europe depuis 2019, aura pour tâche de renforcer davantage l'engagement de l'entreprise auprès des clients et des régulateurs, sa crédibilité sur le marché ainsi que ses capacités d'exécution dans la région. Il continuera de rendre compte à Jarrett Lilien, président et directeur des opérations de WisdomTree au niveau mondial.

L'activité européenne de WisdomTree a récemment atteint un nouveau record de 34,4 milliards de dollars d'encours sous la direction d'Alexis Marinof.