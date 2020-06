Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wirecard: La banque allemande de développement pourrait perdre 100 millions d'euros Reuters • 27/06/2020 à 15:28









WIRECARD: LA BANQUE ALLEMANDE DE DÉVELOPPEMENT POURRAIT PERDRE 100 MILLIONS D'EUROS FRANCFORT (Reuters) - La banque allemande de développement KfW pourrait avoir perdu 100 millions d'euros après le dépôt de bilan du groupe allemand de paiements électroniques Wirecard, a déclaré samedi un porte-parole. Ipex Bank, filiale de KfW, a prêté cette somme à Wirecard il y a deux ans, a rapporté en premier le journal Boersen Zeitung. Wirecard a déposé jeudi le bilan après la découverte d'un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes, qui laisse ses créanciers face à une dette de 3,5 milliards d'euros. Ipex n'est pas le seul établissement à risquer des pertes dans ce scandale. Une quinzaine de créanciers ont mandaté FTI Consulting comme conseil financier pour leurs discussions avec la société. (Hans Seidenstuecker, version française Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées WIRECARD AG XETRA -63.20%