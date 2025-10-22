 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 206,77
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Winnebago grimpe, les résultats du quatrième trimestre dépassant les estimations
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions du fabricant de véhicules de loisirs Winnebago Industries WGO.N augmentent de 13 % à 35,75 $ avant le marché après que les résultats du quatrième trimestre ont dépassé les estimations

** Les actions sont en passe d'atteindre leur plus haut niveau depuis le 9 septembre, si les gains se maintiennent à l'ouverture du marché

** WGO annonce un chiffre d'affaires de 777,3 millions de dollars contre 726,3 millions de dollars prévus; un BPA ajusté de 0,71 $ contre 0,52 $ prévus - données LSEG

** La société prévoit pour l'exercice 2026 un bénéfice par action ajusté de 2,00 à 2,70 dollars et des recettes nettes de 2,75 à 2,95 milliards de dollars

** Huit des 14 analystes couvrant le titre le recommandent à l'achat ou avec une note supérieure, six le recommandent à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 35,50 $ - données LSEG

** Les actions de WGO ont baissé de 33,8% depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à l'indice S&P 600 Consumer Discretionary .SPSMCD , qui a augmenté de 2,3% depuis le début de l'année

Valeurs associées

WINNEBAGO INDUST
39,190 USD NYSE +23,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank