Winnebago grimpe, les résultats du quatrième trimestre dépassant les estimations

22 octobre - ** Les actions du fabricant de véhicules de loisirs Winnebago Industries WGO.N augmentent de 13 % à 35,75 $ avant le marché après que les résultats du quatrième trimestre ont dépassé les estimations

** Les actions sont en passe d'atteindre leur plus haut niveau depuis le 9 septembre, si les gains se maintiennent à l'ouverture du marché

** WGO annonce un chiffre d'affaires de 777,3 millions de dollars contre 726,3 millions de dollars prévus; un BPA ajusté de 0,71 $ contre 0,52 $ prévus - données LSEG

** La société prévoit pour l'exercice 2026 un bénéfice par action ajusté de 2,00 à 2,70 dollars et des recettes nettes de 2,75 à 2,95 milliards de dollars

** Huit des 14 analystes couvrant le titre le recommandent à l'achat ou avec une note supérieure, six le recommandent à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 35,50 $ - données LSEG

** Les actions de WGO ont baissé de 33,8% depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à l'indice S&P 600 Consumer Discretionary .SPSMCD , qui a augmenté de 2,3% depuis le début de l'année