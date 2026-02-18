Wingstop en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

18 février - ** Les actions de la chaîne de restaurants Wingstop WING.O en hausse jusqu'à 20,26% à 302,80 $

** WING annonce un bénéfice par action ajusté de 1 $ au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 84 cents - données compilées par LSEG

** Les revenus du 4ème trimestre augmentent de 8,6%, mais sont inférieurs aux estimations d'environ 2 millions de dollars.

** Le coût des ventes du 4ème trimestre diminue à 75,6% par rapport à 77,6%, les prix des ingrédients tels que les ailes de poulet non désossées ayant baissé par rapport à l'année précédente

** La société s'attend à ce que la croissance annuelle des ventes à l'intérieur du pays soit stable ou à un chiffre, par rapport aux estimations de croissance de 2,15 %

** Les analystes de BTIG déclarent qu'ils supposent que les conditions météorologiques ont joué un rôle majeur dans la performance des ventes depuis le début de l'année; ils ajoutent qu'ils sont ravis de voir que les ventes annuelles à magasins comparables suggèrent que des comparaisons positives sont toujours en jeu

** "Les prévisions sont aujourd'hui déterminantes, mais les données relatives aux cartes de crédit des consommateurs feront évoluer les actions dans les semaines à venir" - courtage

** L'action a augmenté de 16 % en 2025