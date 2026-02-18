 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wingstop en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 19:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

18 février - ** Les actions de la chaîne de restaurants Wingstop WING.O en hausse jusqu'à 20,26% à 302,80 $

** WING annonce un bénéfice par action ajusté de 1 $ au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 84 cents - données compilées par LSEG

** Les revenus du 4ème trimestre augmentent de 8,6%, mais sont inférieurs aux estimations d'environ 2 millions de dollars.

** Le coût des ventes du 4ème trimestre diminue à 75,6% par rapport à 77,6%, les prix des ingrédients tels que les ailes de poulet non désossées ayant baissé par rapport à l'année précédente

** La société s'attend à ce que la croissance annuelle des ventes à l'intérieur du pays soit stable ou à un chiffre, par rapport aux estimations de croissance de 2,15 %

** Les analystes de BTIG déclarent qu'ils supposent que les conditions météorologiques ont joué un rôle majeur dans la performance des ventes depuis le début de l'année; ils ajoutent qu'ils sont ravis de voir que les ventes annuelles à magasins comparables suggèrent que des comparaisons positives sont toujours en jeu

** "Les prévisions sont aujourd'hui déterminantes, mais les données relatives aux cartes de crédit des consommateurs feront évoluer les actions dans les semaines à venir" - courtage

** L'action a augmenté de 16 % en 2025

Valeurs associées

WINGSTOP
276,4018 USD NASDAQ +9,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank