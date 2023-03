Winfarm : Résultats annuels 2022 et Perspectives 2023.

Communiqué de presse WINFARM



Résultats annuels 2022

Excellent niveau d’activité

Maintien d’une marge brute solide et bonne résistance de l’EBITDA dans un contexte inflationniste

Illustration de la force et de la résilience du modèle de WINFARM



Perspectives 2023

Poursuite de la croissance et amélioration de la rentabilité opérationnelle



FORTE PROGRESSION DE L’ACTIVITE : +21% A 130,9 M€



En 2022, WINFARM a enregistré un niveau d’activité en forte hausse. Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2022 ressort à 130,9 M€ contre 108,1 M€ au 31 décembre 2021 matérialisant une croissance soutenue de +21%, dont +10% en organique. Cette performance intègre la contribution en année pleine de BTN de Haas, acquis en juillet 2021 ainsi que cinq mois d’activité des sociétés du Groupe Kabelis acquises en août 2022.