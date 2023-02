WINFARM renforce ses équipes dans le cadre de l’accélération de son développement

Nomination de Fanny Adam en qualité de Responsable Communication Institutionnelle et Relations Publiques et Christèle Dioré en qualité de Responsable Qualité et Développement Durable





WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF) premier acteur français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et solutions au monde agricole et à l’élevage annonce la nomination de deux nouveaux experts en vue de renforcer le rayonnement de WINFARM, d’ancrer son positionnement dans un écosystème agricole en transformation et de faire croître la notoriété du Groupe.