Communiqué de presse WINFARM



Implantation d'Alphatech à Singapour pour répondre à la forte hausse de la demande sur la zone APAC.



Avec cette nouvelle implantation, Alphatech affirme sa volonté d’être toujours plus proche de ses clients internationaux. Singapour, hub économique et logistique de la région, offre un emplacement idéal pour répondre avec agilité et efficacité aux besoins spécifiques du marché asiatique.



« Après plusieurs années de développement dans la zone, cette implantation est une évolution naturelle de notre stratégie. Elle nous permet de renforcer notre proximité client, d’accroître notre réactivité et de hisser encore notre niveau de service pour accompagner durablement la transformation de l'élevage dans la région », déclare Axel Puren, nouveau Directeur d’Alphatech APAC, présent sur le terrain depuis deux ans.