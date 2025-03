Winamp révolutionne la monétisation de la musique grâce à l'intégration dans son nouveau Player

Depuis trois ans, Winamp s’est donné pour mission de redéfinir l’industrie musicale — en permettant aux artistes de reprendre le contrôle de leur contenu et de leurs revenus. Notre devise, « From Dependent to Independent » (« De dépendant à indépendant »), est désormais bien plus qu’un simple slogan : c’est devenu une réalité. Grâce à Winamp for Creators, nous avons construit l’une des plateformes les plus complètes disponibles aujourd’hui — une plateforme qui regroupe tous les outils essentiels dont les artistes ont besoin pour gérer et monétiser leur musique de manière efficace.



Un élément clé de cette transformation est la Fanzone, un espace exclusif où les artistes et les professionnels de la musique peuvent inviter leurs fans à s’abonner et à acheter du contenu premium directement — créant ainsi une source de revenus directe et durable.



Lancement de la monétisation dans le Winamp Player



Aujourd’hui, nous franchissons une étape majeure. Winamp lance une nouvelle version révolutionnaire de son célèbre lecteur, qui intègre directement la Fanzone à l’expérience d’écoute. Grâce à nos dernières applications mobiles (iOS et Android v1.6), les fans peuvent désormais s’abonner et accéder à du contenu exclusif directement depuis le Player — transformant leur engagement en un soutien concret à leurs artistes préférés.