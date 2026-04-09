Winamp lance un écosystème de merchandising pour les artistes
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 13:20
La société propose des modèles de merchandising flexibles, allant du print-on-demand , permettant une monétisation immédiate sans risque de stock, à des collections entièrement personnalisées pour les artistes souhaitant davantage de contrôle et des marges optimisées.
Avec l'introduction de ces nouvelles capacités de merchandising , Winamp permet aux artistes de lancer et gérer leur propre activité de produits dérivés au sein d'une infrastructure entièrement intégrée, sans investissement initial ni complexité opérationnelle.
Les artistes peuvent ainsi créer des produits à leur image, les vendre directement à leurs fans, et s'appuyer sur Winamp pour gérer l'ensemble de la chaîne de valeur, du paiement à la logistique, en passant par la gestion des stocks et le suivi des ventes.
Entièrement intégrées à la suite direct-to-fan de Winamp, incluant Website Builder et Fanzone, ces nouvelles fonctionnalités renforcent le rôle de la plateforme dans l'accompagnement des artistes pour construire, engager et monétiser leur audience au sein d'un écosystème unifié.
"D'abord déployées auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs en phase bêta, les fonctionnalités de merchandising ont déjà démontré une adoption encourageante et sont désormais accessibles à l'échelle mondiale", affirme la société.
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