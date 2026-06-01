Winamp Group finalise la restructuration de sa dette, réalise un remboursement significatif et renforce son bilan

Winamp Group (Euronext Growth Paris & Bruxelles : ALWIN) annonce avoir finalisé la restructuration de sa dette présentée le 4 mai 2026. Les accords correspondants ont désormais été exécutés, le remboursement prévu a été réalisé et le solde de la dette a été rééchelonné conformément aux modalités précédemment communiquées.



Cette opération a permis de réduire significativement l'endettement financier du Groupe. La dette concernée par la restructuration, intérêts courus inclus, a été ramenée d'environ 10,4 millions d'euros à environ 5,2 millions d'euros.



Le solde restant a été rééchelonné sur trois ans selon un nouvel échéancier prévoyant un remboursement de 1 million d'euros à la première échéance, douze (12) mois après la signature de l'accord, de 2 millions d'euros à la deuxième échéance, vingt-quatre (24) mois après la signature, puis du solde à l'échéance finale, trente-six (36) mois après la signature.



Cette opération constitue une étape importante dans la transformation financière engagée par Winamp Group depuis le début de l'année 2026. Associée aux augmentations de capital, aux conversions de dette en capital et aux autres mesures de renforcement financier mises en œuvre ces derniers mois, elle contribue à renforcer significativement le bilan du Groupe, à améliorer sa flexibilité financière et à accroître sa visibilité sur ses engagements futurs.